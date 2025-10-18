"Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro ". Chiaro, “periodaccio” a dir poco: zero vittorie in campionato con la sua Fiorentina. Ma, in fondo, il giorno giusto non ci sarà mai. Riecco Stefano Pioli, l’uomo dell’ultimo scudetto rossonero. Domani, alle 20.45, tempo di amarcord, a 512 giorni dall’addio, nella notte in cui la Sud era tornata a tifare (anche) per salutarlo con l’ultimo "Pioli is on fire", congedando con merito anche i senatori del tricolore datato 2022, Oliver Giroud e Simon Kjaer. Altri tempi, altre storie. Iniziate nel 2019 e in un Diavolo che (quasi) non c’è più: quello di Ivan Gadzidis, Paolo Maldini, Zvonmir Boban, Frederic Massara, ad esempio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’uomo dell’ultimo scudetto. Da “on fire“ al lungo addio. Milan-Pioli, notte amarcord: "Qui emozioni bellissime»