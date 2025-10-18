L’abbiamo vista da poco su Rai1, nei panni di Susanna, protagonista, assieme a Cristiana Capotondi, della serie ’La ricetta della felicità’ (regia di Giacomo Campiotti), che racconta la storia di un’amicizia capace di superare pregiudizi e confini sociali. Ma Lucia Mascino non si ferma: al momento è infatti sul set di un nuovo film. "È una commedia ambientata nella valle del Chianti – dice provando a non sbottonarsi troppo –. Tutto ruota intorno a una cantante e a delle auto d’epoca". Poi si lascia andare un po’: "L’ho scelta perché mi divertiva molto la sceneggiatura". La commedia è il suo pane fin da quando ha iniziato il mestiere di attrice, dividendosi tra teatro, cinema e televisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - LUOGO DI NASCITA