Lunigiana Ambiente in rosso ma sacrifici solo dei dipendenti Rischia di saltare anche il premio
"Le difficoltà economiche non possono pesare solo sui lavoratori". Ieri mattina i dipendenti di Lunigiana ambiente si sono radunati davanti all’Unione di Comuni ad Aulla. Una manifestazione pacifica, il traffico rallentato dai ripetuti attraversamenti della strada molto trafficata. Le rappresentanze sindacali da tempo esprimono profonda preoccupazione per la gestione della società operativa locale di raccolta rifiuti: per risanare il bilancio, l’azienda ha deciso di razionalizzare le risorse allungando i singoli giri di raccolta con aggravio sui tempi e sui carichi di lavoro dei dipendenti, la distribuzione delle raccolte su doppio turno, il ricorso a molte ore di straordinario, taglio delle ferie e impossibilità di vedersi approvate le giornate di permesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
