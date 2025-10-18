L' Unieuro perde Tavernelli per il match contro Scafati il richiamo di Martino | Errori banali da evitare
Senza Riccardo Tavernelli, l'Unieuro 2.015 si prepara al secondo impegno consecutivo al Palafiera, ospitando Scafati, fresca di cambio tecnico, con la panchina affidata al vice allenatore Mazzetti. Si tratta, introduce coach Antimo Martino, di “una squadra molto ambiziosa, che arriva da noi dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Unieuro perde ancora. Cividale passa al PalaGalassi--> https://www.diogenesport.it/forli-si-spegne-nel-secondo-tempo-cividale-conquista-la-vittoria/ Foto di Massimo Naps Nazzaro - facebook.com Vai su Facebook
L'Unieuro perde Tavernelli per il match contro Scafati, il richiamo di Martino: "Errori banali da evitare" - 015 si prepara al secondo impegno consecutivo al Palafiera, ospitando Scafati, fresca di cambio tecnico, con la panchina affidata al vice allenatore Mazzetti. Secondo forlitoday.it