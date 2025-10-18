L' Unieuro perde Tavernelli per il match contro Scafati il richiamo di Martino | Errori banali da evitare

Forlitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza Riccardo Tavernelli, l'Unieuro 2.015 si prepara al secondo impegno consecutivo al Palafiera, ospitando Scafati, fresca di cambio tecnico, con la panchina affidata al vice allenatore Mazzetti. Si tratta, introduce coach Antimo Martino, di “una squadra molto ambiziosa, che arriva da noi dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

