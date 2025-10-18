L’unico cui è concesso provare nostalgia per il mondo di ieri è Péguy

"Niente è tanto misterioso quanto quei preparativi nascosti che attendono l’uomo alla soglia di ogni vita. Tutto si compie prima dei dodici anni. Vent’anni, trent’anni di tenace lavoro, una vita intera di fatiche non riuscirà né a fare né a disfare ciò che è stato fatto, ciò che è stato disfatto una volta per tutte, prima di noi, senza di noi, per noi, contro di noi”. Un saggio che inizia con queste parole non può non invogliare a leggerlo fino in fondo. Ci suggerisce nientemeno dove cercare gli archetipi che hanno guidato i nostri sguardi sul mondo e sui quali abbiamo costruito la nostra vita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

