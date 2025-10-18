L’Unibg al forum sino-europeo dei presidenti delle Università | collaborazione strategica con la Tongji University di Shanghai

Prosegue in Cina la missione istituzionale dell’Università degli Studi di Bergamo, partita il 13 ottobre con l’obiettivo di consolidare e ampliare le collaborazioni accademiche, scientifiche e di ricerca con alcune delle più prestigiose università e istituzioni di India e Cina. Dopo le prime tappe in India – tra cui l’incontro con i vertici dell’Indian Institute of Technology di Kanpur, una delle principali università del Paese nel campo dell’ingegneria e della ricerca scientifica – la delegazione dell’Ateneo bergamasco ha partecipato in Cina al Forum sino-europeo dei Presidenti delle Università, svoltosi il 17 ottobre a Shanghai. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

