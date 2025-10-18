Lungomare nel degrado spiaggia trasformata in discarica Ora basta

“Non è più possibile sopportare tutto questo degrado”. Con queste parole Antonio Belli, dirigente cittadino di Fratelli d’Italia, lancia un duro atto d’accusa contro l’amministrazione comunale di Mondragone, denunciando la situazione di abbandono e incuria che da settimane interessa il lungomare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

