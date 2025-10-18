lunga vita a un nemico

Giù le mani da Sigfrido Ranucci, lunga vita a Sigfrido Ranucci che l'altra notte si è visto esplodere una rudimentale ma potenzialmente micidiale bomba sul cancello di casa. Mi auguro che chi di dovere ci faccia sapere al più presto da chi e perché è stata messa, ma chiunque siano gli attentatori, qualsiasi sia il movente, la gravità del fatto non cambia: intimidire o, peggio, provare a fare saltare in aria un giornalista è cosa da delinquenti mafiosi, per di più vigliacchi e fuori di testa. Sono certo che il collega non cambierà di un centimetro il suo modo di concepire libertà e professione, fa pure bene (al suo posto lo faremmo anche noi) e paradossalmente, almeno in questo, i suoi nemici bombaroli lo hanno rafforzato, anziché indebolirlo come probabilmente era nelle loro intenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

