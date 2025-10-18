Luna Marì ha un parrucchiere personale | è papà Antonino che le cura i capelli lunghi e biondi

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luna Marì ha un parrucchiere "personale": è il papà Antonino Spinalbese, che di recente si è divertito a curare la meravigliosa chioma lunga e bionda della bimba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

luna mar236 ha parrucchiereLuna Marì ha un parrucchiere “personale”: è papà Antonino che le cura i capelli lunghi e biondi - Luna Marì ha un parrucchiere "personale": è il papà Antonino Spinalbese, che di recente si è divertito a curare la meravigliosa chioma lunga ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Luna Mar236 Ha Parrucchiere