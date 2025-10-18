L’ultimo saluto commosso di Melendugno all’assessore Sonia Petrachi
MELENDUGNO – E’ il giorno dell’addio e dell’estremo saluto all’amica e all’amministratrice buona, intraprendente e colta a Melendugno. Le note della sua canzone preferita, “Il bacio sulla bocca” di Ivano Fossati, la dedica dello scrittore Simone Tempia (con una lettura di un passo del libro che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
L’ultimo saluto commosso di Melendugno all’assessore Sonia Petrachi - In una chiesa madre gremita di familiari, politici e amici l’addio all’amministratrice morta a soli 54 anni per un male incurabile. Segnala lecceprima.it