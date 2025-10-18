L’ultimo saluto al giornalista Sergio Federici

Erano in tanti ieri pomeriggio alla parrocchia San Leonardo per l’ultimo saluto a Sergio Federici, ex giornalista del Carlino ed ex impiegato delle Poste, morto a 67 anni dopo una caduta dalla scala e tre giorni di agonia all’ ospedale regionale di Torrette. A ricordarlo ieri pomeriggio sono stati i volontari della San Vicenzo de’ Paoli, con cui Federici collaborava, gli ex colleghi delle Poste, gli amici del campeggio dove è avvenuta la caduta, ma anche coloro che l’hanno conosciuto per l’associazione da lui fondata a Cupramontana, Massa Actii. Per lui il ricordo delle monache carmelitane e delle clarisse che ne hanno conosciuto la generosità e disponibilità nei confronti di chi non ha molto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

