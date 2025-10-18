È il più grande artista vivente a rappresentare il bello, il brutto e il cattivo della cultura statunitense. Con le sue opere irriverenti Richard Prince conquista e sorprende. Siamo andati a trovarlo negli Hamptons, dove vive, e abbiamo visitato il suo feudo creativo di Rensselaerville, nei Catskills. Ci ha raccontato di nuovi progetti, della sua idea di appropriazione e del futuro della sua eredità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'ultima resistenza di Richard Prince