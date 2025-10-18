Lui vuole tornare in India la moglie non accetta e viene picchiata | 48enne in manette
Cividate al Piano. Lui voleva tornare in India per trovare la mamma che non sta bene, lei non voleva assentarsi dal lavoro né che i due figli perdessero giorni di scuola. Erano dieci gironi che due coniugi di origine indiana discutevano per questo motivo. Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre tra marito e moglie è scoppiata una lite furiosa, tanto che lui, ubriaco, l’ha presa per il collo, l’ha strattonata, buttata a terra, picchiata con calci e pugni e le ha strappato i capelli. La signora è scappata in strada e ha chiamato il 112. In via Ospedale a Cividate al Piano, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Calcio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
