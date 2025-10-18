L' Ue salva gli spaghetti alle vongole | via libera alla pesca sotto taglia
Per i prossimi cinque anni in Italia è ancora permessa la pesca di vongole dell'Adriatico da 22 millimetri, rispetto ai 25 millimetri del regolamento, misura che consente alle flotte nazionali di pescare molluschi più piccoli rispetto agli standard europei. La deroga tanto attesa arriva a grande maggioranza dalla Commissione Pesca del Parlamento europeo, dopo un'obiezione sollevata dagli spagnoli. Tre millimetri che fanno la differenza in un settore che vale 60 milioni di euro, che diventano 140 milioni considerando l'intera filiera. Il via libera, a partire dal 1° gennaio 2026 alla fine del 2030, non riguarda tutte le vongole, ma solamente i cosiddetti "lupini di mare", che faticano a raggiungere la taglia commerciale rispetto alla verace filippina di allevamento, praticamente ormai annientata dal granchio blu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Meschini Chef. Rihanna · S&M. Veloce, facile, sfiziosa e salva cena! Serve aggiungere altro? Ricotta, limone e speck Provatela #spaghetti #ricotta #limone #speck - facebook.com Vai su Facebook
L'Europa salva gli spaghetti alle vongole e l'Italia vince la battaglia dei 3 millimetri (Spagna battuta) - Per i prossimi cinque anni in Italia è ancora permessa la pesca di vongole dell'Adriatico da 22 millimetri, rispetto ai 25 millimetri del regolamento, misura che consente ... Lo riporta ilmessaggero.it
Deroga Ue: via libera alla pesca delle vongole da 22 mm nell’Adriatico - La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha approvato la deroga che consente la pesca delle vongole da 22 mm nell’Adriatico. italiaatavola.net scrive
L'Europa salva gli spaghetti alle vongole e l'Italia dell'Adriatico vince la battaglia dei 3 millimetri (Spagna battuta) - Per i prossimi cinque anni in Italia è ancora permessa la pesca di vongole dell'Adriatico da 22 millimetri, rispetto ai 25 millimetri del regolamento, misura che consente alle ... msn.com scrive