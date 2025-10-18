Lucio Fontana e la materia viva | quando la creta svela l’anima radicale

Life&People.it Non tutti i tagli conducono all’infinito. Alcuni, i più intimi, riportano alla terra, alla fisicità ruvida e malleabile della creta. Mentre il mondo celebra l’icona dello Spazialismo, l’artista dei buchi e delle ferite su tela, la mostra Peggy Guggenheim invita ad un viaggio di straordinario approfondimento, un’immersione tattile nell’altra metà del cielo creativo di L ucio Fontana. La collezione veneziana apre le porte a “Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana”, la prima monografica museale interamente dedicata a questa produzione. E’ un atto dovuto, curato da Sharon Hecker, che riunisce oltre settanta opere, alcune delle quali mai esposte prima, per rivelare il legame vitale, quasi primordiale, che Fontana (1899–1968) ebbe con l’argilla per tutta la vita. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alla Fondazione Accordi Ometto, fino al 15 febbraio, la retrospettiva su Lucio Fontana e il movimento del Dopoguerra. Protagonista “Concetto spaziale. Attese” - facebook.com Vai su Facebook

Da Fontana a Crippa a Tancredi. Una nuova mostra al Museo Accorsi-Ometto esplora lo #Spazialismo, il movimento fondato da Lucio Fontana che rivoluzionò l’arte italiana del Novecento. ? 17 ottobre 2025 – 15 febbraio 2026 Info: https://eventi.comune - X Vai su X

Le ceramiche di Lucio Fontana e quella passione (senza fine) per la materia - La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia accoglie la prima monografica, in ambito museale, dedicata alla opere in ceramica dell’artista arge ... Secondo ilbolive.unipd.it

Lucio Fontana, alla Collezione Guggenheim di Venezia una mostra dedicata alle ceramiche del maestro dei «tagli» - È arancione e verde, ha la pelle increspata di smalti lucidi, e sembra più una creatura uscita da un sogno che da un fiume. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Lucio Fontana, oltre ai “tagli”: in mostra a Venezia le sue ceramiche - La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia dedica una mostra alle opere in ceramica di Lucio Fontana. Si legge su msn.com