Porto Tolle (Rovigo), 18 ottobre 2025 – Luciano Chiereghin, 76 anni, lavorava all’Enel di Porto Tolle. La centrale. Una maledizione per gli ambientalisti, benedetta dai lavoratori che lì avevano un futuro. E’ rimasta la ciminiera, per ricordare come eravamo. Tracce del passato, quelle che segue da una vita Chiereghin, Indiana Jones della storia, con scandaglio e mappe dal Po al mare, dalla campagne all’Altopiano, quello di Asiago. Alcuni anni fa trovò il relitto della San Giorgio, regia Nave che i più anziani pescatori del Po ricordavano bene. Il suo cannone di prua da 76 millimetri un incubo per chi la notte navigava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luciano, l’Indiana Jones dei residuati bellici e il ritrovamento del super cannone: “È stata un’impresa”