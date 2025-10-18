Luci ridotte e musica soffusa Lo shopping diventa inclusivo
Il Cuore Adriatico sposa il progetto "L’autismo ci sta a cuore". A partire dal 29 ottobre, ogni quindici giorni, il centro commerciale metterà a disposizione un "mercoledì inclusivo", diventando un luogo più sereno e accessibile per persone nello spettro autistico, mediante una serie di iniziative ad hoc. Nello specifico, sarà attiva la " Quiet Hour ": dalle 14 alle 16, sono previsti l’abbassamento delle luci, la riduzione dei suoni e un ambiente calmante in galleria e nei negozi aderenti. Si potrà usufruire del servizio di shopping assistito allo Spazio Conad; ci sarà la segnaletica facilitata con simboli Pecs in corrispondenza di principali punti di orientamento; saranno disponibili attività e materiali informativi in galleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
