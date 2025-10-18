Lucchese - Un derby con tanti ex La Pantera affronta il suo passato
Per mantenere la media di due punti a partita – come ha auspicato Sergio Pirozzi –, la Lucchese, dopo i due pareggi conquistati con il Belvedere e a Viareggio, domenica dovrebbe battere, al "Porta Elisa", il Castelnuovo nel derby e andare a fare il pieno il sabato successivo a San Giuliano Terme e, quindi, portare ad otto il bottino del secondo poker di partite, bissando, così, quello iniziale. L’obiettivo è, ovviamente, possibile, anche se, intanto, la Lucchese non dovrà fidarsi del fatto che il Castelnuovo dell’"ex" Gigi Grassi – ancora a secco di vittorie, ma con una partita in meno, avendo già osservato il proprio turno di riposo –, non sta attraversando un buon momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
