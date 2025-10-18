Lucca diventa un caso e Simeone un rimpianto | i numeri impietosi dell’attaccante del Napoli

Spazionapoli.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha visto scendere in campo Lorenzo Lucca in Torino-Napoli per via dell’infortunio di Hojlund, ma l’attaccante continua a deludere. Acquistato a 40 milioni in due rate, l’ex Udinese non ha ancora convinto. Al contrario, Giovanni Simeone, ceduto al Torino per appena 8 milioni, ha segnato contro gli azzurri, aggiungendo rimpianto alla delusione. Con numeri deludenti e prestazioni incolori, Lucca sembra diventato un caso per la squadra partenopea, mentre Simeone continua a farsi rimpiangere. Lucca, acquisto da 40 milioni in difficoltà. Lorenzo Lucca non sta rispettando le aspettative riposte in lui dal Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

