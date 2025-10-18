Lucca Comics & Games ecco le mostre a Palazzo Guinigi
Lucca, 18 ottobre 2025 – Taglio del nastro, nel pomeriggio di oggi 18 ottobre, delle mostre espositive di Lucca Comics & Games, per la prima volta allestite a Palazzo Guinigi a causa dei lavori che stanno interessando Palazzo Ducale. Ma in realtà la nuova location è stata una nuova occasione per cementare ulteriormente il rapporto già molto stretto tra la città e la sua manifestazione giunta quest’anno all’anno numero cinquantanove. Presenti all’inaugurazione il neo-rieletto presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il sindaco di Lucca Mario Pardini e altre autorità istituzionali civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
