Lucca Comics & Games 2025 – Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre
Esplorare universi narrativi, da un’immersione nelle più emozionanti atmosfere western fino ad avventure fantascientifiche che evocano bui periodi storici, passando per corpi che si trasformano nelle loro differenti bellezze, omaggi artistici, scoperta delle radici di giochi rivoluzionari e personaggi che hanno cambiato l’immaginario collettivo di intere generazioni. È questo l’obiettivo delle mostre di Lucca Comics & Games di questa edizione, capaci ancora una volta di accompagnare il pubblico in un viaggio straordinario e irripetibile, tra centinaia di tavole originali e pezzi unici, per una serie di mostre che non hanno eguali nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Manca poco a Lucca Comics & Games! Ecco tutti gli appuntamenti del Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi, che si terranno al Family Palace, con ingresso gratuito (senza necessità di biglietto del festival): LA MOSTRA: ? Da ME 29/10 a DO 2/11 ore 9. - facebook.com Vai su Facebook
Mancano meno di 2 settimane a Lucca Comics & Games e oggi vi sveliamo le attività Star Comics che abbiamo organizzato per voi! Verrete a trovarci allo Star Comics Shoten... vero? #starcomics #ilovemanga #ilovecomics #luccacg25 - X Vai su X
Riot Games torna a Lucca Comics & Games 2025: ecco il programma - Riot Games annuncia il suo grande ritorno a Lucca C&G 2025, la kermesse più amata d’Italia dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura pop. Secondo vgmag.it
Lucca Comics & Games arriva per la prima volta a Palazzo Guinigi - Mostre, spazi rinnovati e una residenza artistica: il palazzo simbolo della città entra nel circuito del festival ... Segnala luccaindiretta.it
Riot Games porta League of Legends, Valorant e 2XKO a Lucca Comics & Games 2025: vediamo tutti gli eventi - League of Legends, Valorant, 2XKO, Wildrift e altri titoli saranno presenti a Lucca Comics & Games con tanti eventi organizzati da Riot Games: vediamo dunque gli appuntamenti previsti. Secondo msn.com