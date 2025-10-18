Lucca | camionista gravemente ustionato da soda caustica mentre lavora in una cartiera

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro oggi, 18 ottobre 2025, in provincia di Lucca. Un camionista di 54 anni è stato ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa per ustioni al viso e alle braccia dopo essere entrato in contatto con soda caustica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

lucca camionista gravemente ustionato da soda caustica mentre lavora in una cartiera

© Firenzepost.it - Lucca: camionista gravemente ustionato da soda caustica mentre lavora in una cartiera

News recenti che potrebbero piacerti

lucca camionista gravemente ustionatoSoda caustica negli occhi, incidente sul lavoro in cartiera: camionista ricoverato in ospedale - Lucca, 18 ottobre 2025 – Un camionista di 54 anni è stato ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa dopo aver riportato ustioni al viso e alle braccia a causa del contatto con soda caustica. lanazione.it scrive

lucca camionista gravemente ustionatoSoda caustica negli occhi, camionista in ospedale - PORCARI: Ustioni sulle braccia e sul volto per un uomo di54 anni, trasportato al Centro grandi ustioni dell'ospedale di Cisanello: non è in pericolo di vita ... Scrive toscanamedianews.it

lucca camionista gravemente ustionatoColpito da soda caustica, grave camionista in cartiera - In una cartiera di Porcari un camionista è rimasto ustionato con della soda caustica, è stato portato in gravi condizioni in ospedale a Pisa. Da gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Camionista Gravemente Ustionato