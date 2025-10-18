Lucca | camionista gravemente ustionato da soda caustica mentre lavora in una cartiera
Incidente sul lavoro oggi, 18 ottobre 2025, in provincia di Lucca. Un camionista di 54 anni è stato ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa per ustioni al viso e alle braccia dopo essere entrato in contatto con soda caustica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
ANTONIO GAMMELLA, CAMIONISTA 49ENNE E' STATO TROVATO SENZA VITA NELLA SUA ABITAZIONE DA UN COLLEGA CASERTA. Ieri sera nella frazione Talanico di San Felice a Cancello, Antonio Gammella, camiomista 49enne, è stato trovato senza - facebook.com Vai su Facebook
Soda caustica negli occhi, incidente sul lavoro in cartiera: camionista ricoverato in ospedale - Lucca, 18 ottobre 2025 – Un camionista di 54 anni è stato ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa dopo aver riportato ustioni al viso e alle braccia a causa del contatto con soda caustica. lanazione.it scrive
Soda caustica negli occhi, camionista in ospedale - PORCARI: Ustioni sulle braccia e sul volto per un uomo di54 anni, trasportato al Centro grandi ustioni dell'ospedale di Cisanello: non è in pericolo di vita ... Scrive toscanamedianews.it
Colpito da soda caustica, grave camionista in cartiera - In una cartiera di Porcari un camionista è rimasto ustionato con della soda caustica, è stato portato in gravi condizioni in ospedale a Pisa. Da gonews.it