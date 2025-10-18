luca ubaldeschi lascia la direzione di nord est multimedia

Nord Est Multimedia ha annunciato le dimissioni di Luca Ubaldeschi dal ruolo di direttore responsabile delle testate del gruppo: l’incarico, che ricopre da due anni, si concluderà ufficialmente l’11 novembre 2025. Il nome del successore di Ubaldeschi, che in passato è stato responsabile della redazione milanese de La Stampa e poi direttore del quotidiano Il Secolo XIX, verrà comunicato nei prossimi giorni. Di Nord Est Multimedia fanno parte le due testate leader del Friuli-Venezia Giulia, ovvero Il Piccolo e Messaggero Veneto – Giornale del Friuli, oltre ai quattro giornali veneti La Nuova di Venezia e Mestre, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

