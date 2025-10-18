Luca Mocci è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Perugia
A seguito delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Perugia per il quadriennio 2025-2029, nella seduta di insediamento è stato eletto alla presidenza l’agronomo tuderte Luca Mocci con Diego Contini vicepresidente, Francesco Martella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
