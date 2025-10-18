L’overtourism? Non qui Dagli Stati Generali la risposta con i numeri alle polemiche politiche

LUCCA Crescono ancora i turisti a Lucca e nella Piana: i primi otto mesi del 2025 (gennaio-agosto) registrano un incremento degli arrivi e anche delle presenze (ovvero del numero dei pernottamenti) In linea con le tendenze nazionali e regionali i dati registrano una crescita principalmente dei turisti esteri che a livello di Piana sono il 76.3% del totale contro il 75,4% dello stesso periodo del 2024. A Lucca capoluogo, addirittura, gli stranieri sono il 77,4% contro il 76% del 2024. In numeri assoluti, nella Piana sono stati registrati 349.204 arrivi e 1.050.318 presenze con una crescita rispettivamente del 7% e del 13,5%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

