Love Roma celebra la dolcezza | arriva Titti la nuova specialità che profuma di vaniglia e infanzia
C’è un profumo nuovo che accoglie chi entra questa settimana da Love Roma, la bakery di via Tunisi 51, nel cuore del quartiere Prati, a pochi passi dai Musei Vaticani. È quello di Titti, la nostra creazione speciale, un dolce che nasce dall’incontro tra tradizione e delicatezza contemporanea. Un impasto di croissant laminato racchiude un cuore di vellutata crema pasticcera alla vaniglia, impreziosita da cubetti di mela Pink Lady, pinoli, uvetta sultanina e un tocco di cannella. Il risultato è una treccia dorata e profumata, friabile fuori e morbidissima dentro, che conquista al primo morso. Leggi anche: — A Roma puoi fare colazione “dentro” un’opera d’arte tra angeli e sibille “Titti” è più di un dolce: è un piccolo viaggio nel tempo. 🔗 Leggi su Funweek.it
