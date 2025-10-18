L’ottocentista bresciano è reduce da un’ottima rassegna iridata Pernici | Una stagione da 9 Record? Non ci penso

Tra i giovani rampanti del movimento dell’atletica azzurra c’è anche l’ottocentista bresciano Francesco Pernici. Ventidue anni, alla quinta presenza in maglia assoluta, ha sfiorato la finale del Mondiale di Tokyo, con un crono importante. Il lombardo, che ha iniziato grazie al nonno e la cui mamma era iscritta all’Atletica Vallecamonica, alla sua stagione dà un 9 pieno. I risultati, ammette, sono arrivati quando ha smesso di pensare ai tempi e ha cominciato a divertirsi. Come valuta il suo mondiale? "Sono tornato con tanta consapevolezza di quello che è il mio valore. In più, come esperienza di gara, confrontarmi con i migliori del mondo e riuscire anche a starci davanti è stato motivo d’orgoglio, per me e per il mio allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

