Lotta all’ictus cerebrale Per la prima volta screening gratuiti
Grande successo per la prima tappa della campagna di screening gratuiti che l’associazione Alice Marche Odv, Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, sta portando avanti in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale, che si celebra ogni anno il 29 ottobre. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune e dall’AST di Fermo e che si è svolto nei giorni scorsi nella sede della Croce Verde con il supporto del personale medico della Neurologia dell’Ospedale di Fermo e dei volontari di Alice Marche, sono state ben 133 le persone che si sono sottoposte gli screening: di queste, 83 donne e 50 uomini, la maggior parte delle quali (81 persone) nella fascia d’età tra i 50 e i 70 anni, 37 over 70 e 15 sotto i 50 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
