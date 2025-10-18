Lotta ai tumori Forlì in piazza contro l’astensionismo sanitario | Screening un' opportunità da cogliere

Forlitoday.it | 18 ott 2025

Forlì è andata in piazza contro l’astensionismo sanitario: solo il 33% dei cittadini forlivesi nei primi sei mesi del 2025 ha risposto all’invito per lo screening gratuito di prevenzione del tumore del colon retto, contro una media regionale che si attesta intorno al 55%. Quindi la città. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

