L' oroscopo di oggi - sabato 18 settembre 2025
Ariete. Caro Ariete in questo sabato la Luna ti sostiene, donandoti coraggio e determinazione. È il momento ideale per affrontare nuove sfide professionali o esprimere i tuoi sentimenti a qualcuno che ti interessa. L’amore riprende forza: se sei single, non esitare a farti vedere e a mostrarti per quello che sei. Sul lavoro, la tua energia è contagiosa e ti aiuterà a superare eventuali ostacoli. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo impulsivo: prendi il tempo necessario per valutare le situazioni con calma e lucidità. La giornata promette soddisfazioni se saprai ascoltare anche gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
