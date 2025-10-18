L’Oroscopo di oggi 18 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato i consigli e i transiti astrali
Transiti astrali principali. Oggi è un giorno carico di significato dal punto di vista astrologico: Giove entra nel segno del Cancro, segnando l'inizio di una nuova fase di espansione, intuizione e crescita emotiva. Inoltre, il Sole forma un aspetto di quadratura con Giove, creando un'energia di tensione costruttiva: da un lato la voglia di audacia, dall'altro la necessità di misura e consapevolezza. Infine, il Saturno prosegue il suo transito in Pesci, invitando alla riflessione, alla revisione delle responsabilità e al consolidamento delle basi interiori. In sintesi: oggi puoi sentire la spinta verso nuovi orizzonti – professionali, emotivi o personali – ma sei chiamato a usare il cuore e l'intuito, oltre alla ragione.
