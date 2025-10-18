L’oro degli Zar torna a splendere | l’Uovo d’inverno Fabergé regalo di Nicola II a sua madre all’asta tra magia e maledizione per 25 mln di euro

La magia scintillante della Russia imperiale torna a catturare l’attenzione del mondo del lusso e dell’arte con l’annuncio di un’asta che promette di battere ogni record. Il celebre Uovo d’Inverno Fabergé, un capolavoro assoluto commissionato dallo Zar Nicola II nel 1913 per sua madre Maria Feodorovna, sarà la star della Classic Week di Christie’s a Londra il prossimo 2 dicembre. Stimato a oltre 25 milioni di euro, il gioiello è destinato a diventare l’oggetto Fabergé più costoso mai venduto. Realizzato con una maestria ineguagliabile in cristallo di rocca, platino e diamanti da Alma Pihl – la più celebre designer donna della m aison russa – questo simbolo di rinascita e gelida bellezza invernale porterà con sé il fascino decadente della corte zarista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

