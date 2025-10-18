Loris Stecca una vita da film
La sua vita è da sempre una lotta. Dentro e fuori dal ring. Una vita da film, quella di Loris Stecca, e ora raccontata nel documentario A luci spente, che sarà proiettato a Rimini in anteprima il 23 ottobre (alle 21) al Fulgor. L’opera, diretta da Mattia Epifani e prodotto dalla casa cinematografica bolognese Rodaggio, è stata in concorso al Biografilm 2025, aggiudicandosi la menzione speciale della giuria. Il film è stato girato interamente a Rimini, dove Stecca ha dato i suoi primi pugni ed è diventato uno dei più grandi pugili della storia italiana. Loris è stato il più giovane italiano a conquistare il titolo mondiale nella categoria Supergallo, nel 1984: non aveva ancora compiuto 24 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
