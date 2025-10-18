L' origine dei cognomi Guarnaccia Mandalà Spezzi Pafumi
L'origine dei cognomi Guarnaccia, Mandalà, Spezzi e Pafumi.Guarnaccia(come Vincenzo Guarnaccia, poeta e traduttore) Etimologicamente con il termine antico “guarnacca o guarnaccia” si indicava un’ampia e lunga sopravveste che si portava per difendersi dal freddo o dalla pioggia; forse lo stesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
