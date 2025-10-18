Negli ultimi mesi la ricerca medica ha riacceso i riflettori su un piccolo organo dimenticato, nascosto dietro lo sterno, che potrebbe cambiare il modo di curare i tumori e di gestire la risposta immunitaria: il timo. Per decenni ritenuto quasi inutile dopo l’infanzia, oggi torna protagonista grazie a una serie di studi che lo collegano alla capacità dell’organismo di riconoscere e combattere le cellule cancerose. Il timo è una ghiandola linfatica situata nella parte superiore del torace, al centro del mediastino. È qui che maturano i linfociti T, cellule fondamentali del sistema immunitario. Con il passare degli anni, però, il timo tende a involversi: si riduce di dimensioni, si riempie di tessuto adiposo e smette di funzionare a pieno regime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’organo nascosto che cambia il modo di curare i tumori: la scoperta rivoluzionaria