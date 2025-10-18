L’imperativo è sbloccarsi. La Consultinvest Loreto è alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il debutto in serie B Nazionale è stato finora un battesimo del fuoco ma oggi fra le mura amiche del PalaMegabox contro Ravenna (palla a due alle ore 18) si possono catturare i primi due punti in questa nuova e complicata categoria. A suonare la carica uno dei giocatori più rappresentativi dei gialloblu, Lucio Delfino. "Affronteremo una squadra solida, molto fisica e con punti di riferimento ben definiti - dice il fratello minore del grande Carlos -, che ha già dimostrato le sue qualità vincendo le due partite in cui partiva da favorita e che arriva a questa giornata dopo aver riposato nel turno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Loreto, con Ravenna per sbloccarsi: "In casa non possiamo più sbagliare"