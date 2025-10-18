Lord David Puttnam premiato alla Festa del Cinema di Roma | I focus group? Non bisogna diventarne schiavi

L'Industry Lifetime Achievement Award consegnato al produttore di Momenti di gloria e Mission, che dice: "Il segreto del cinema? L'esperienza personale, le persone vogliono vedere se stesse sullo schermo". Una delle novità della Festa del Cinema di Roma 2025 è il nuovo premio alla carriera, volto ad omaggiare le più importanti personalità dell'industria cinematografica globale, non solamente registi e attori. Il primo Industry Lifetime Achievement Award è andato a Lord David Puttnam, un nome che forse non a tutti dirà qualcosa ma che ha forgiato la cinematografia mondiale con titoli come Momenti di gloria, Urla del silenzio, Mission, Fuga di mezzanotte, Local Hero e Piccoli gangsters. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lord David Puttnam, premiato alla Festa del Cinema di Roma: "I focus group? Non bisogna diventarne schiavi"

