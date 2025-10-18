L’operaio che ha svoltato | vinti 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci

Montecalvoli (Pisa), 18 ottobre 2025 – Cinque milioni di euro. Una cifra, questa sì, che cambia la vita. Una pioggia di soldi con un gratta e vinci da 20 euro. Succede a Montecalvoli, alla tabaccheria edicola Costagli Danilo che, in passato, comunque, aveva visto diverse buone vincite. Mai di questa entità (dai 30 ai 50mila euro). Cosa è successo. Ma cos’è successo? Stamani, verso le 10:30, entra un cliente, un uomo, 60enne, operaio, che di tanto in tanto – ma non con particolare frequenza – si fa vedere in negozio, e compra un grattino. Rarissimamente da 20 euro. A volte anche da 3 euro. O da 5: “come capita”, dicono i titolari, anche loro emozionati per quello che è successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’operaio che ha svoltato: vinti 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci

