L’onore di Nadia Urbinati Voce alta della democrazia

Rimini può andare fiera di una sua cittadina illustre: Nadia Urbinati, tra le più autorevoli studiose di teoria politica a livello internazionale, è stata insignita dalla British Academy della Serena Medal of Honor, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo delle scienze umane e sociali. La medaglia, istituita nel 1920 grazie al mecenate Arthur Serena, viene assegnata ogni anno a studiosi che si siano distinti per l’eccellenza negli "Italian Studies", dalla letteratura alla filosofia, dalla storia alla scienza politica, e quest’anno ha incoronato una voce riminese che da decenni illumina il pensiero democratico contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’onore di Nadia Urbinati. Voce alta della democrazia

Leggi anche questi approfondimenti

Il Premio Strega è stato quest'anno di grande ispirazione per il Festival Lago Maggiore LetterAltura ed è stato per noi un onore ospitare il vincitore Andrea Bajani, e la finalista Nadia Terranova, entrambi in dialogo con Alessandra Tedesco. Due incontri che ha - facebook.com Vai su Facebook

L’onore di Nadia Urbinati. Voce alta della democrazia - La studiosa riminese, tra le più autorevoli esperte di teoria politica, insignita dalla British Academy di Londra con la Serena Medal of Honor. Secondo ilrestodelcarlino.it

Piantedosi respinto in Libia, Nadia Urbinati: "Avrà capito cosa si prova a essere cacciati" - Piantedosi respinto in Libia, Nadia Urbinati: "Avrà capito cosa si prova a essere cacciati, è quasi una legge del contrappasso. Lo riporta la7.it

Nadia Urbinati presenta ’L’ipocrisia virtuosa’ - Nadia Urbinati e Marino Sinibaldi presenteranno il libro "L’ipocrisia virtuosa" domani alle 11 al Ridotto del Valli. Scrive ilrestodelcarlino.it