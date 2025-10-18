L’omicidio di Pierina Indagati gli odiatori web | Dietro c’è una strategia

di Francesco Zuppiroli RIMINI È una slavina giudiziaria quella che sta cominciando a franare addosso ad almeno una decina di ’leoni da tastiera’. Una decina di persone indagate poiché, forti della maschera digitale dietro a cui si sono nascosti, nell’arco dell’inchiesta per l’omicidio di Pierina Paganelli non avrebbero lesinato astio e crudeltà contro l’anziana uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2023 e i suoi familiari. Ma ora, la procura di Rimini ha già messo nel mirino i profili e dunque i volti dietro di essi a seguito dell’esposto querela presentato nei mesi scorsi proprio da parte dei figli della Paganelli, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, per mettere un freno al dilagare d’odio nelle agorà virtuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

