L' omicidio di Paolo Taormina Maranzano ora è senza difensore | l' avvocato rinuncia al mandato

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Divergenze insuperabili sulla linea difensiva" è questo il motivo per cui l'avvocato Rosanna Vella ha deciso di rinunciare al mandato conferitole da Gaetano Maranzano, il ventottenne finito in carcere per aver ucciso con un colpo di pistola un altro ragazzo, Paolo Taormina, una settimana fa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

