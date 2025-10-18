L' omicidio di Paolo Taormina Maranzano ora è senza difensore | l' avvocato rinuncia al mandato
"Divergenze insuperabili sulla linea difensiva" è questo il motivo per cui l'avvocato Rosanna Vella ha deciso di rinunciare al mandato conferitole da Gaetano Maranzano, il ventottenne finito in carcere per aver ucciso con un colpo di pistola un altro ragazzo, Paolo Taormina, una settimana fa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La famiglia del killer di Taormina è nota alle cronache della città: diversi gli episodi di violenza che li hanno visti protagonisti nel corso degli anni
Omicidio Paolo Taormina, l'avvocato di Maranzano rinuncia all'incarico
Omicidio Taormina, caccia continua ai complici di Maranzano: sono quattro i nuovi indagati per il delitto - Ci sono almeno altri quattro indagati per l' omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, avvenuto sabato sera nella zona dell' Olivella.
Gaetano Maranzano, chi è il giovane accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo