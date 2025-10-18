LOL 6 Andrea Pisani dissa Raoul Bova nel primo teaser non ufficiale dello show Prime Video

Today.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime Video ha annunciato ufficialmente i nomi dei dieci comici concorrenti e dei due conduttori di LOL: chi ride è fuori 6, sesta edizione dello show in cui i comici partecipanti vengono rinchiusi in una stanza e costretti a non ridere per non essere eliminati. E pochi giorni dopo è arrivato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

