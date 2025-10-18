LOL 6 Andrea Pisani dissa Raoul Bova nel primo teaser non ufficiale dello show Prime Video
Prime Video ha annunciato ufficialmente i nomi dei dieci comici concorrenti e dei due conduttori di LOL: chi ride è fuori 6, sesta edizione dello show in cui i comici partecipanti vengono rinchiusi in una stanza e costretti a non ridere per non essere eliminati. E pochi giorni dopo è arrivato. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"È inutile che mi chiedete di chi parlo” Con un video spoiler della nuova edizione di LOL, Andrea Pisani sembra lanciare una frecciata diretta alla sua ex Beatrice Arnera e a Raoul Bova. - facebook.com Vai su Facebook
