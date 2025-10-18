Lodi Marco Mascheroni nuovo assessore | La mia nomina non è casuale
Lodi, 18 ottobre 2025 – Nuovo assessore e nuovo mosaico delle deleghe per l’amministrazione comunale di Lodi. Il sindaco Andrea Furegato ha infatti presentato ieri il nuovo ingresso in Giunta: l’avvocato Marco Mascheroni, 48 anni da compiere il prossimo 7 dicembre, che da martedì aveva ufficialmente assunto il ruolo di assessore ad Affari Legali, Edilizia Privata e Patrimonio. “ Credo che possa dare un contributo molto significativo – ha sottolineato il primo cittadino –. Questo inserimento rientra inoltre in una più ampia riorganizzazione delle deleghe che porta uniformità e omogeneità ad alcuni componenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
