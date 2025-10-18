Locatelli si è ripreso la Juve | prestazioni super ora torna carichissimo dalla Nazionale Tudor non lo toglie più | è lui il leader del centrocampo

Locatelli si è ripreso la Juve: prestazioni super e l’idea di Tudor sull’impiego del centrocampista è chiara. Non basta mai. Nonostante la fascia da capitano al braccio e un’affidabilità conclamata, Manuel Locatelli sembrava destinato a vivere una stagione in continuo ballottaggio con Teun Koopmeiners. E invece, come riporta Tuttosport, il campo ha parlato, anzi ha “urlato”: Locatelli è semplicemente indispensabile per questa Juventus. L’indirizzo di inizio stagione sembrava chiaro: l’italiano per l’equilibrio, l’olandese per alzare il baricentro. Ma le ultime prestazioni hanno ribaltato le gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli si è ripreso la Juve: prestazioni super, ora torna carichissimo dalla Nazionale. Tudor non lo toglie più: è lui il leader del centrocampo

