Locatelli si è ripreso la Juve | prestazioni super ora torna carichissimo dalla Nazionale Tudor non lo toglie più | è lui il leader del centrocampo

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli si è ripreso la Juve: prestazioni super e l’idea di Tudor sull’impiego del centrocampista è chiara. Non basta mai. Nonostante la fascia da capitano al braccio e un’affidabilità conclamata, Manuel Locatelli sembrava destinato a vivere una stagione in continuo ballottaggio con Teun Koopmeiners. E invece, come riporta Tuttosport, il campo ha parlato, anzi ha “urlato”: Locatelli è semplicemente indispensabile per questa Juventus. L’indirizzo di inizio stagione sembrava chiaro: l’italiano per l’equilibrio, l’olandese per alzare il baricentro. Ma le ultime prestazioni hanno ribaltato le gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli si 232 ripreso la juve prestazioni super ora torna carichissimo dalla nazionale tudor non lo toglie pi249 232 lui il leader del centrocampo

© Juventusnews24.com - Locatelli si è ripreso la Juve: prestazioni super, ora torna carichissimo dalla Nazionale. Tudor non lo toglie più: è lui il leader del centrocampo

Leggi anche questi approfondimenti

locatelli 232 ripreso juveIl “nuovo Locatelli” arriva dalla Finlandia: la Juve spende 10MLN - La Juventus si &#232; già messa in moto sul calciomercato, con la possibilità di acquistare nuovi calciatori già per gennaio: spunta una nuova idea per la mediana. Lo riporta calciotoday.it

Vlahovic si &#232; ripreso la Juve… e i suoi tifosi: il gesto a fine partita - La Juve non muore mai e Tudor in queste prime partite ha seguito alla lettera lo slogan del "fino alla fine". Lo riporta tuttosport.com

Vlahovic e il gesto di Locatelli ai tifosi dopo il pari della Juve: social impazziti - Perché mentre tutto il mondo parlava di lui, e la stessa Juve non vedeva l'ora ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Locatelli 232 Ripreso Juve