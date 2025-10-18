Locatelli Riconoscimento caregiver un punto fermo della legge di bilancio

FIRENZE (ITALPRESS) – “Una cosa importante che stiamo portando avanti è la legge di riconoscimento sul caregiver, quello è in legge di bilancio, è un punto fermo: non so ancora esattamente la dotazione, ma ci sarà e io sono convinta che questa sia una grande e importante possibilità, soprattutto per le persone che amano, che curano, che non vogliono essere sostituite”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine del festival ‘Luce!’ a Firenze. “Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità -ha aggiunto Locatelli- perché poi quando finirà il mandato si riparte da capo con le proposte di legge e non si arriva mai ad averne una condivisa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it