Locatelli Riconoscimento caregiver un punto fermo della legge di bilancio
FIRENZE (ITALPRESS) – “Una cosa importante che stiamo portando avanti è la legge di riconoscimento sul caregiver, quello è in legge di bilancio, è un punto fermo: non so ancora esattamente la dotazione, ma ci sarà e io sono convinta che questa sia una grande e importante possibilità, soprattutto per le persone che amano, che curano, che non vogliono essere sostituite”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine del festival ‘Luce!’ a Firenze. “Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità -ha aggiunto Locatelli- perché poi quando finirà il mandato si riparte da capo con le proposte di legge e non si arriva mai ad averne una condivisa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
LOCATELLI, INSEDIATO TAVOLO TECNICO PER RICONOSCIMENTO CANI DI ASSISTENZA ROMA, 4 OTT – Insediato il Tavolo tecnico per il riconoscimento e la regolamentazione del settore dei cani di assistenza. Ne dà notizia il Ministro per le Disabilità Al - facebook.com Vai su Facebook
Cani di assistenza. Insediato il tavolo tecnico Il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli: «Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità» Insediato il tavolo tecnico per il riconoscimento e la… - X Vai su X
Locatelli “Riconoscimento caregiver un punto fermo della legge di bilancio” - FIRENZE (ITALPRESS) – “Una cosa importante che stiamo portando avanti è la legge di riconoscimento sul caregiver, quello è in legge di bilancio, è un punto fermo: non so ancora esattamente la dotazion ... Riporta msn.com
Locatelli, in Italia un cambiamento reale sulla disabilità - Un anno dopo la sua sottoscrizione, la Carta di Solfagnano torna protagonista nel luogo che le ha dato il nome. Come scrive ansa.it
Disabilità. È stato istituito un tavolo tecnico per il riconoscimento del caregiver familiare - L’obiettivo: dare una definizione del caregiver e formulare proposte per un disegno di legge che ne riconosca il ruolo svolto in Italia E’ stato annunciato un nuovo passo verso il necessario ... Segnala disabili.com