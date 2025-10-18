‘Lo Show Equestre Città di Terni’ al debutto | Un fantastico connubio tra equitazione e magia del volo IL PROGRAMMA
Una manifestazione dedicata al mondo dell’equitazione e degli spettacoli debutterà nel territorio, il prossimo 26 ottobre. La società SC Eventi ha organizzato ‘Lo Show Equestre Città di Terni’ negli spazi dell’Aviosuperficie Leonardi. Un evento rivolto a grandi e piccini contrassegnato da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
