Lo chiamano il nuovo Yamal ha 16 anni gioca in Serie D e su di lui ci sono già tutti i top club

Arrivato in Italia da solo, con la forza di chi rincorre un sogno più grande di ogni confine, Ndiaga Sall, classe 2009, è oggi il nome più caldo del calcio giovanile italiano. Gioca nel Nardò, in Serie D girone H, ma il suo talento ha già oltrepassato i limiti del campionato dilettantistico. In appena 7 partite ha messo a segno 2 gol, ma ciò che colpisce è la qualità: accelerazioni devastanti, dribbling in spazi stretti e una maturità tattica rara per un ragazzo di 16 anni. Dietro al suo arrivo in Puglia c'è la mano esperta di Pantaleo Corvino, il direttore sportivo del Lecce noto per aver scoperto talenti come Vlahovi?, Hjulmand e Lameck Banda.