Lluís de Prades il vescovo ritrovato Un’intervista tra arte storia passata e prospettiva di identità europea attuale

Dopo secoli di silenzio, la figura di Lluís de Pradesvescovo catalano, uomo politico, committente colto – torna al centro dell’attenzione grazie al libro “Lodovicus quondam maioricensis episcopus. Lluís de Prades da Mallorca a Subiaco al tempo dello scisma d’Occidente” a cura di Roberta Cerone e Joan Domenge I Mesquida. La presentazione del testo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Lluís de Prades, il vescovo ritrovato. Un’intervista tra arte, storia passata e prospettiva di identità europea attuale

