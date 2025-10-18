Lluís de Prades il vescovo ritrovato Un’intervista tra arte storia passata e prospettiva di identità europea attuale
Dopo secoli di silenzio, la figura di Lluís de Prades – vescovo catalano, uomo politico, committente colto – torna al centro dell’attenzione grazie al libro “Lodovicus quondam maioricensis episcopus. Lluís de Prades da Mallorca a Subiaco al tempo dello scisma d’Occidente” a cura di Roberta Cerone e Joan Domenge I Mesquida. La presentazione del testo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
SABATO 18 Ottobre alle ore 17 presso la Sala S. Gregorio, Abbazia di S. Scolastica – Subiaco Si terrà la presentazione del volume: "Lodovicus quondam maioricensis episcopus. Lluis de Prades da Mallorca a Subiaco al tempo dello scisma d’Occidente" - facebook.com Vai su Facebook