Livorno - Sambenedettese termina 2-1 | gli amaranto vincono nel segno di Cioffi e Dionisi

Livorno, 18 ottobre 2025 - Termina 2-1 al Picchi il match fra neo promosse che contro ogni aspettativa ha visto trionfare gli amaranto contro la Sambenedettese. Il Livorno è tornato a vincere, e soprattutto a vincere fra le mura di casa, cosa non semplice visto il clima tesissimo che negli ultimi giorni aleggia intorno al club amaranto. Ciò che conta per il momento sono però i tre punti con i quali gli amaranto sono usciti dal Picchi. Amaranto propositivi fin dal primo minuto arriva dopo appena 33 secondi la prima conclusione in porta targata Chicco Dionisi. Altra buona occasione al 3’ minuto dopo una buona imbucata di Peralta Cioffi attraversa tutta l’area avversaria senza però riuscire ad arrivare al tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Livorno - Sambenedettese termina 2-1: gli amaranto vincono nel segno di Cioffi e Dionisi

