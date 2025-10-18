Livorno - Sambenedettese | le pagelle degli amaranto

Livorno, 18 ottobre 2025 - Il match fra U.S Livorno e Sambenedettese valeva ben più dei tre punti, gli amaranto erano chiamati a dimostrare il proprio valore e contro i marchigiani hanno fatto quello che andava fatto: vincere. Una buona prestazione quindi quella portata in campo dai ragazzi di mister Formisano che hanno superato per 2-1 i marchigiani, ecco le pagelle degli amaranto: Seghetti: 6 Non viene particolarmente impegnato nel corso dei novanta minuti ma quando c’è bisogno di lui risponde presente, in occasione del 2-1 si poteva fare meglio. Antoni: 6 Preziose le sue coperture difensive, un po’ meno presente durante le azioni offensive della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Livorno - Sambenedettese: le pagelle degli amaranto

